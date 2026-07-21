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Мы соседи по планете

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Лонгйир: самый северный город на Земле, в котором по закону запрещено умирать

Лонгйир — это самое северное в мире поселением с населением около двух тысяч человек. Он находится на архипелаге Шпицберген — в месте обитания белых медведей, поэтому оружие носит при себе буквально каждый местный.

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