Лонгйир: самый северный город на Земле, в котором по закону запрещено умирать

Лонгйир — это самое северное в мире поселением с населением около двух тысяч человек. Он находится на архипелаге Шпицберген — в месте обитания белых медведей, поэтому оружие носит при себе буквально каждый местный.
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