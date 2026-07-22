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Дроны атаковали предприятия «Мираторга» в Брянской области, ранены два человека

Дроны атаковали предприятия «Мираторга» в Брянской области, ранены два человека

В Климовском и Погарском районах загорелись объекты агрохолдинга, пострадали охранник и местный жительВ Брянской области в результате атаки беспилотников загорелись объекты агрохолдинга «Мираторг» в Климовском и Погарском районах, сообщил врио губернатора Егор Ковальчук.

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