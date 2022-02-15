Новичок «Тандер» Джош Гидди оформил трипл-дабл во втором матче подряд. В победном матче с «Никс» (127:123 ОТ) Гидди набрал 28 очков (личный рекорд), 11 подборов и 12 передач за 39 минут.
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