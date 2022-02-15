Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бендер Задунайский
    Вот суки , по больному бьют .😂😂😂😂Sorare перестанет...
  • Олег Едаменко
    Вот это вот всё щас - серьёзно? Нет, правда?!!! КАРТОЧКИ?!!!!!Sorare перестанет...
  • Марина
    о его дисквалифицировали за смешивание спорта и политики? Или ему можно?Украинский арбитр...

Джош Гидди оформил трипл-дабл во втором матче подряд

Новичок «Тандер» Джош Гидди оформил трипл-дабл во втором матче подряд. В победном матче с «Никс» (127:123 ОТ) Гидди набрал 28 очков (личный рекорд), 11 подборов и 12 передач за 39 минут.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх