Пеп Гвардиола: «Об Украине уже забывают, перестают о ней говорить, а Зинченко проживает это каждый день»

Пеп Гвардиола похвалил Александра Зинченко после победы «Манчестер Сити» над «Уотфордом» (5:1). Украинский защитник целиком отыграл вчерашний матч и отдал голевую передачу на Габриэла Жезуса.

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