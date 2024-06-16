Steak Lovers
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Steak Lovers

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Хрустящие драники по-альпийски: делаем за 10 минут, а не надоедает неделями

Хрустящие драники по-альпийски: делаем за 10 минут, а не надоедает неделями

Этот рецепт швейцарской картошки покоряет любого своей простотой и вкусом. Сочетание нежного картофеля, обжаренного до золотистой корочки, и ароматных грибов создает удивительно гармоничное блюдо, в предгорьях альп его называют Решти.

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