Суд в Москве признал бандеровцев пособниками нацистской Германии в годы ВОВ Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также группировки ОУН.
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Суд в Москве признал бандеровцев пособниками нацистской Германии в годы ВОВ Тверской суд Москвы признал Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также группировки ОУН.
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