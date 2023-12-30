Запрет на вывоз риса из России продлён

Правительство продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года.В пресс-службе правительства России сообщили о продлении временного запрета на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года.
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