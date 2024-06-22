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Выжившему в ростовском СИЗО террористу провели трепанацию черепа и достали пулю

Выжившему в ростовском СИЗО террористу провели трепанацию черепа и достали пулю

Даниил Камнев. Обложка © Life.ru Выжившему после ранения в голову террористу Даниилу Камневу, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО, сделали трепанацию черепа, чтобы достать пулю и осколки кости.

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