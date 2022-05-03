25 забавных фото котов в картонных танках, которые захватили соцсети

Любовь некоторых людей к котикам, кажется, не имеет границ! Они готовы вечно любоваться этими милыми пушистыми созданиями, шить для них одежду, делать им дизайнерскую мебель и, конечно же, снимать фото и видео, чтобы потом посмотреть на своих любимцев еще раз.
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