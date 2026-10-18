Производство, эксплуатация и экспорт китайских дальних бомбардировщиков Н-6 С самого начала копия советского дальнего бомбардировщика Ту-16, получившего в КНР обозначение Н-6 (Hōng-6), рассматривалась как средство доставки китайского ядерного оружия.