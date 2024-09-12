Житель Холмогорского округа случайно убил отца дверью после ссоры

27-летний житель деревни Заболотье предстанет перед судом за непреднамеренное убийство своего отцаПо данным следствия, инцидент произошел ночью 23 июня 2024 года во время празднования дня рождения обвиняемого.
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