Химик из Новосибирска назвал самые полезные зимой продукты питания

Употребление некоторых продуктов особенно необходимо в условиях Сибири.Учёный из Новосибирского государственного технического университета, доцент кафедры химии и химических технологий Евгений Турло назвал продукты, которые необходимо употреблять жителям Сибири в зимних условиях.
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