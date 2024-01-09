Химик из Новосибирска назвал самые полезные зимой продукты питания

Употребление некоторых продуктов особенно необходимо в условиях Сибири.Учёный из Новосибирского государственного технического университета, доцент кафедры химии и химических технологий Евгений Турло назвал продукты, которые необходимо употреблять жителям Сибири в зимних условиях.