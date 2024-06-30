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Петербургский дневник

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EUCOM удвоит бдительность из-за угрозы теракта на военных базах США в Европе

Командование усиливает уровень бдительности для обеспечения безопасности Европейское командование Вооруженных сил США на фоне сообщений о возможности террористической атаки на американские военные базы в Европе решило усилить уровень бдительности для обеспечения безопасности дислоцированных в регионе военнослужащих страны и членов их семей, рассказал РИА Новости американский военный чиновник.

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