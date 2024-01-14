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Актриса Ольга Волкова рассказала, как дважды стала народной артисткой России

Она бы хотела преподавать актёрское мастерство, но пока нет такой возможности. Актриса Ольга Волкова в эфире «Открытой студии» телеканале «78» рассказала о желании преподавать и рассказала забавную историю, как дважды стала народной артисткой России.

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