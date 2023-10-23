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Мартин Скорсезе проиграл Тейлор Свифт гонку по сборам

Мартин Скорсезе проиграл Тейлор Свифт гонку по сборам

Фильм с Леонардо ДиКаприо уступил записи концерта на больших экранах. «Убийцы цветочной луны» Кадр из фильма20 октября в мировом прокате состоялась премьера детективного триллера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

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