Фермер Сирота: молочка в России начнет дешеветь в 2025 году

Цены на молочную продукцию в России начнут снижаться в 2025 году. Таким мнением в беседе с kp.ru поделился председатель совета Ассоциации "Народный фермер" Олег Сирота, комментируя текущее подорожание молочки.
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