Депутат Чаплин рассказал об учете советского стажа в пенсии

Депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин считает, что система пенсионного обеспечения в России переживает весомые трансформации, направленные на достойное финансовое обеспечение пожилых граждан.
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