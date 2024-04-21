На следующей неделе нас ожидает длинная рабочая неделя. Работать придётся с понедельника по субботу включительно! Зато потом можно будет отдыхать с 28 апреля по 1 мая включительно.
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На следующей неделе нас ожидает длинная рабочая неделя. Работать придётся с понедельника по субботу включительно! Зато потом можно будет отдыхать с 28 апреля по 1 мая включительно.