Японский модуль проснулся после третьей лунной ночи и передал снимки полуденной Луны

Японский космический модуль SLIM вышел на связь с Землей после своей третьей ночи на Луне, и на этот раз передал фотографии лунной поверхности при ярком солнечном свете, сообщается на странице миссии в соцсетях.
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