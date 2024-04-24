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Японский модуль проснулся после третьей лунной ночи и передал снимки полуденной Луны

Японский модуль проснулся после третьей лунной ночи и передал снимки полуденной Луны

Японский космический модуль SLIM вышел на связь с Землей после своей третьей ночи на Луне, и на этот раз передал фотографии лунной поверхности при ярком солнечном свете, сообщается на странице миссии в соцсетях.

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