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Телеканал «Моя Планета»

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АРС. Что умел первый советский андроид

АРС. Что умел первый советский андроид

"Вкалывают роботы, счастлив человек" - помните эти слова песенки из фильма про Электроника? Сейчас такое уже не кажется фантастикой, а вот полвека назад роботы были скорее в фантастических фильмах, нежели в реальности.

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