Время полета увеличится на рейсах из Алматы в Дубай

Aвиакомпания Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход Ирана. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что в связи с этим будут изменены маршруты рейсов из Астаны и Алматы в Дубай и увеличится полетное время.
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