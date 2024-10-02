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Время полета увеличится на рейсах из Алматы в Дубай

Время полета увеличится на рейсах из Алматы в Дубай

Aвиакомпания Air Astana приняла решение выполнять полеты в Дубай в обход Ирана. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что в связи с этим будут изменены маршруты рейсов из Астаны и Алматы в Дубай и увеличится полетное время.

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