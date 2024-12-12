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В России назвали цель атаки ВСУ на казарму спецполка полиции имени Кадырова

В России назвали цель атаки ВСУ на казарму спецполка полиции имени Кадырова

Украина пытается получить от атаки беспилотника на казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном пиар на Западе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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