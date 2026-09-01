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Рост прибыли China Risun Group на 376% и дивидендные выплаты во II квартале 2026 года

Рост прибыли China Risun Group на 376% и дивидендные выплаты во II квартале 2026 года

Крупнейший мировой производитель кокса и продуктов глубокой углехимии China Risun Group Limited (01907.

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