Каллас замешкалась на простом вопросе об Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас опозорилась, когда ее попросили назвать, сколько миллиардов евро Евросоюз уже перечислил Украине на закупку вооружений.
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