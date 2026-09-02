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Утро.ru

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Каллас замешкалась на простом вопросе об Украине

Каллас замешкалась на простом вопросе об Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас опозорилась, когда ее попросили назвать, сколько миллиардов евро Евросоюз уже перечислил Украине на закупку вооружений.

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