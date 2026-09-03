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В Челябинской области 11 человек получили сроки за терроризм и диверсии с начала года

В Челябинской области 11 человек получили сроки за терроризм и диверсии с начала года

Одиннадцать человек в Челябинской области получили от пяти до 20 лет лишения свободы по делам о терроризме и диверсиях в первой половине 2026 года.

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