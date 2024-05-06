Депутат ГД Шеремет: французских солдат на Украине будут считать интервентами

Французских солдат на Украине будут считать интервентами. Такое мнение выразил депутат ГД Михаил Шеремет, комментируя статью Asia Times о том, что Франция отправила солдат Иностранного легиона в зону украинского конфликта.
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