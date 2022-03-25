Верратти о вылете Италии: «Катастрофа. Мы скатились из князей в грязь, это жестоко»

Марко Верратти прокомментировал поражение Италии от Северной Македонии в стыках ЧМ-2022 (0:1). «Если оглянуться в нашей раздевалке, увидишь игроков, которые могли бы побороться за победу на чемпионате мира, а мы говорим об этой катастрофе.