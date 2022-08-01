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Можно ли сказать, что Ловрен и Родригао выиграли конкуренцию у Чистякова, а Одоевский у Ивана и Кержакова?

Можно ли сказать, что Ловрен и Родригао выиграли конкуренцию у Чистякова, а Одоевский у Ивана и Кержакова?

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в матче с «Локомотивом» (5:0) снова использовал в центре обороны Деяна Ловрена и Родригао.

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