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Путин намерен разместить стратегические резервы топлива во Вьетнаме

Путин намерен разместить стратегические резервы топлива во Вьетнаме

Россия выступила с инициативой о создании во Вьетнаме совместных стратегических запасов топлива. Это предложение озвучил президент Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом, состоявшихся в рамках официального визита.

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