Треть предпринимателей продолжают размещать рекламу в Instagram* и Facebook*

Каждый третий российский предприниматель (34%) продолжает размещать рекламу в заблокированных в стране соцсетях, пишут «Известия» со ссылкой на опрос, проведенный аналитиками продукта «Рекламный программатик» Platforma.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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