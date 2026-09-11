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Тула өлкәсендә пилотсыз очкыч һөҗүме вакытында ике кеше һәлак булган, өчесе зыян күргән

Тула өлкәсендә пилотсыз очкыч һөҗүме нәтиҗәсендә ике кеше һәлак булган, өчесе төрле тән җәрәхәтләре алган.

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