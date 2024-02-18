Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Последний резерв: в Авдеевку перебросили женщин, чтобы прикрыть отход нацистов из "Азова"*

Последний резерв: в Авдеевку перебросили женщин, чтобы прикрыть отход нацистов из "Азова"*

БлокнотРУ Ситуация в Авдеевке стремительно ухудшается для украинской армии. На днях, чтобы сдержать наступление российской армии, новый главком ВСУ Сыркий перебросил на это направление самых мотивированных и боеспособных солдат из 3-й особой штурмовой бригады, сформированной из нацистов "Азова"*.

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Комментарии
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виктор беликов
Егорова ежели твоему родственнику такая мразь гениталии отмахнёт ты решение поменяешь
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1 час.
David Schmidt
В данной ситуации, к сожалению, женщины живут эмоциями, а не разумом и логикой, поэтому их легче зомбировать и они проще поддаются стадному чувству. Но, без них не будет славянского мира, что и необходимо фашистам  Европы, Америки и прочих стран. Наше мнение, брать в плен и, при помощи русских солдат, продлевать существование белого Славянского мира, создавая для этого все условия быта, в первую очередь.
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48 мин.
Олег Шибайло
На позицию девушка, а с позиции мать...
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37 мин.

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