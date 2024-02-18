David Schmidt

В данной ситуации, к сожалению, женщины живут эмоциями, а не разумом и логикой, поэтому их легче зомбировать и они проще поддаются стадному чувству. Но, без них не будет славянского мира, что и необходимо фашистам Европы, Америки и прочих стран. Наше мнение, брать в плен и, при помощи русских солдат, продлевать существование белого Славянского мира, создавая для этого все условия быта, в первую очередь.