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Татар-информ

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«Теплом веет»: подполковник Бадретдинов поблагодарил альметьевских волонтеров

«Теплом веет»: подполковник Бадретдинов поблагодарил альметьевских волонтеров

Фото предоставлено Еленой Бауэр Подполковник Рамиль Бадретдинов, командир танкового батальона «Гранит», приехал в Альметьевск, чтобы лично поблагодарить волонтеров штаба «Для СВОих» за помощь бойцам.

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