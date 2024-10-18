«Моя 2060 начинает плавиться от одного взгляда на это»: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 в...

«Моя 2060 начинает плавиться от одного взгляда на это»: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел набор 4K-текстур, который весит больше самой игрыВслед за крупным октябрьским обновлением ПК-версия шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила ещё и анонсированный в начале месяца бесплатный набор с 4K-текстурами.