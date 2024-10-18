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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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«Моя 2060 начинает плавиться от одного взгляда на это»: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 в...

«Моя 2060 начинает плавиться от одного взгляда на это»: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 в...

«Моя 2060 начинает плавиться от одного взгляда на это»: для Warhammer 40,000: Space Marine 2 вышел набор 4K-текстур, который весит больше самой игрыВслед за крупным октябрьским обновлением ПК-версия шутера от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 получила ещё и анонсированный в начале месяца бесплатный набор с 4K-текстурами.

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