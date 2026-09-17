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USDA Says Crackdown On SNAP Fraud Prevented $5.8 Billion In Taxpayer Losses

USDA Says Crackdown On SNAP Fraud Prevented $5.8 Billion In Taxpayer Losses

USDA Says Crackdown On SNAP Fraud Prevented $5.8 Billion In Taxpayer Losses Authored by Savannah Hulsey Pointer via The Epoch Times, Agriculture Secretary Brooke Rollins announced nearly $6 billion in total savings tied to efforts to eliminate fraud in the government's Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP).

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