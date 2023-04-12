Военное обозрение

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Опять о голоде перед наступлением ВСУ

Опять о голоде перед наступлением ВСУ

Увы, но я вынужден продолжить свои рассуждения по поводу возможного, почти со 100-процентной точностью предсказуемого, наступления ВСУ.

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