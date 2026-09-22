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Царьград

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Прокуратура восстановила права постояльцев дома-инвалидов в Архангельске

Прокуратура восстановила права постояльцев дома-инвалидов в Архангельске

После проверки Архангельского дома-интерната для престарелых и инвалидов прокурор внёс представление, после чего постояльцам пересмотрели программы реабилитации, отремонтировали комнаты и заменили просроченные лекарства.

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