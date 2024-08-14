Ксенонские байки и прочий напалм. Или "Тактика больших тапок"

Xenon_Raider У меня возникают вопросы. Если у ВСУ первые 3-4 дня было такое офигенное тактическое преимущество, то какого они смогли всего 15 км от границы? Я, бредя лесами, оврагами и огородами, запросто сделаю за день километров 20.