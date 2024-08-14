Xenon_Raider У меня возникают вопросы. Если у ВСУ первые 3-4 дня было такое офигенное тактическое преимущество, то какого они смогли всего 15 км от границы? Я, бредя лесами, оврагами и огородами, запросто сделаю за день километров 20.
Ксенонские байки и прочий напалм. Или "Тактика больших тапок"
Комментарии
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Александр Широков
У меня этот вариант изначально крутится в голове, как весьма возможный...
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1 д.
Людмила Фирстова
А какой ещё комментарий вы можете написать? Вы считаете себя умнее нашего президента и МО РФ
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1 д.
Александр Симаков
Это Вы что-то курите. Потому что, если бы Вы внимательно прочли статью, то наши ВС сначала сделали "капкан", и в этот капкан "подпустили" всушников поближе!
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1 д.
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