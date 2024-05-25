На Западе рассказали о двойном «ударе» по Зеленскому

Инициатива Бразилии и Китая по урегулированию украинского конфликта и отказ президента США Джо Байдена посетить мирный саммит по Украине в Швейцарии стали неожиданным ударом для главы Украины Владимира Зеленского.
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