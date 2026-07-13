Ключевой фактор: ученые раскрыли самый главный секрет долголетия

Почему человек не ценит часы сна. Американские ученые изучили влияние сна на продолжительность сна и пришли к выводу: регулярный ночной отдых играет ключевую роль в сохранении здоровья, сообщают «Аргументы и факты».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии