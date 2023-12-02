РУССКАЯ НАЦИОНА...
ГлавнаяБлогПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тим Греков
    Браво!Советский диссиде...
  • Борис Виленский
    Недавно профессор, писатель и философ Сергей Перевезенцев представил новые учебники истории 5-11 класса. Это кропотли...Судьба Беларуси и...
  • Анатолий Федоров
    Когда умер сталин, я учился в 8-ом классе и ещё важно, что это было в Центральной Сибири.. Так-что сталинскую жизнь з...Судьба Беларуси и...

Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены

Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены

120 рублей можно увидеть только если поставить себе такую задачу. Поэтому придётся врать. Или заняться подменой: взять заработную плату молодого, свежевыпустившегося, инженера (или бухгалтера) и экстраполировать на всю страну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх