Фейк о зарплате в СССР в 120 рублей. Реальные зарплаты и цены

120 рублей можно увидеть только если поставить себе такую задачу. Поэтому придётся врать. Или заняться подменой: взять заработную плату молодого, свежевыпустившегося, инженера (или бухгалтера) и экстраполировать на всю страну.
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