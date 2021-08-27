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Асташов побил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Асташов побил второй мировой рекорд на Паралимпиаде

Россиянин Михаил Асташов побил второй мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Он стал рекордсменом в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 1000 метров, сообщил ТАСС.

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