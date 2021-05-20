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Учёные из МФТИ рассказали о перспективах лечения гипертонии

Учёные из МФТИ рассказали о перспективах лечения гипертонии

Сотрудники Центра исследований молекулярных механизмов старения и возрастных заболеваний Московского физико-технического института совместно с коллегами из Чжэцзянского университета (Китай), Индийского технологического института в городе Канпуре (Индия) и Университета Южной Калифорнии (США) подвели итог исследований биохимических и биофизических характеристик ангиотензиновых рецепторов и выявили перспективные направления дальнейшей работы.

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