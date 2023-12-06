Юрий Пронько: "Очевидно, что нам, мягко говоря, врали"

Очевидно, что "слуги народа" действуют ситуативно: пока гром не грянет – в нашем случае не будет наблюдаться бешеный рост инфляции, а с ней всех цен на товары и услуги, – они будут делать вид, что всё нормально.
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