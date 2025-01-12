Российские войска освободили Янтарное и Калиново: потери ВСУ значительны

Российские войска установили контроль над селами Янтарное в ДНР и Калиново в Харьковской области. В результате боевых действий уничтожены значительные силы ВСУ, включая боевую технику и склады боеприпасов.
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