Рожин объяснил продолжение спецоперации после освобождения Мариуполя

Специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин поделился прогнозом о том, по какому сценарию будет развиваться спецоперация России по защите мирного населения Донбасса после окончательного освобождения от ВСУ и нацбатов Мариуполя.
Специалист Центра военно-политической журналистики Борис Рожин поделился прогнозом о том, по какому сценарию будет развиваться спецоперация России по защите мирного населения Донбасса после окончательного освобождения от ВСУ и нацбатов Мариуполя.
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