РБК: дело против Мошковича оказалось связано с "Солнечными продуктами"

Возбуждение дела против основателя и основного акционера группы "Русагро" Вадима Мошковича по статье о мошенничестве в особо крупном размере добивался учредитель холдинга "Солнечные продукты" — кипрская "Солпро Инвестмент ЛТД".
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