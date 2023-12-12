В России яйца подешевеют только весной 2024 года. Это произойдет при условии, что меры, принятые правительством, окажутся эффективными и будут правильно функционировать, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.