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Рязанский суд взыскал с ЗАО «Видикон — К» 620 тысяч за нарушение авторских прав

Рязанский суд взыскал с ЗАО «Видикон — К» 620 тысяч за нарушение авторских прав

Суд подчеркнул, что ретрансляция и передача в эфир телевизионных программ, содержащих авторские произведения, требуют соответствующего разрешения правообладателяАрбитражный суд Рязанской области принял решение о взыскании с ЗАО «Видикон — К» компенсации за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений.

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