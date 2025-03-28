Суд подчеркнул, что ретрансляция и передача в эфир телевизионных программ, содержащих авторские произведения, требуют соответствующего разрешения правообладателяАрбитражный суд Рязанской области принял решение о взыскании с ЗАО «Видикон — К» компенсации за нарушение исключительных прав авторов музыкальных произведений.
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