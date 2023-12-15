В Московской области депутаты ввели штрафы за багаж сверх нормы в городском транспорте

Какова норма багажа в общественном транспорте и сколько составит штраф – разбирался Царьград.Вчера, в ходе заседания Московской областной думы депутаты внесли изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях.
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